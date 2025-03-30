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15:13, 30 марта 2025Мир

Американские военные передавали ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

NYT: Военные США координировали почти все украинские удары РСЗО HIMARS
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Fallon / Reuters

Журналисты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщают, что американские военные передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS.

Согласно материалу, этим занимались военные США, находящиеся на базе в германском Висбадене.

«Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в статье.

Кроме того, авторы публикации сообщили, что ВМС США в 2022 году получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах — в этом была задействована оперативная группа Dragon. В это же время американская сторона занималась координацией атак украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя. Позже, в 2024 году, американцы начали помогать ВСУ в нанесении ударов вглубь территории РФ.

Аналогично произошло и с контрнаступлением ВСУ в середине 2023 года — этот процесс также координировался США.

На данный момент, пишет NYT, между странами возникли сложности в контексте взаимного сотрудничества. Партнерство значительно ослабло.

Также в материале NYT отмечается, что Вашингтон якобы не знал о вторжении ВСУ в Курскую область. Оказалось, что пригнав в российское приграничье западную технику, Киев нарушил договоренности с американской стороной.

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