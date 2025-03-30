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14:21, 30 марта 2025Бывший СССР

В США заявили о тайном проникновении ВСУ в Курскую область

NYT: ВСУ тайно входили в Курскую область с техникой союзников в 2024 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

Вооруженные силы Украины проникли в пределы Курской области с техникой союзников втайне от США. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

В материале утверждается, что представители американской военной администрации жаловались на командование Украины, скрывающее от союзников свои планы. В частности, Киев не сообщил Вашингтону о планах вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

«Для американцев вторжение серьезно подорвало доверие [к украинцам]. И дело было не только в том, что они снова держали союзников в неведении — они тайно пересекли (...) границу, доставив технику, поставляемую союзниками, на территорию России», — отмечалось в статье издания.

В NYT подчеркнули, что это нарушало договоренности, заключенные между Украиной и США ранее. В них говорилось, что Киев не может использовать западное оружие на российской территории.

Ранее стало известно, что элитный полк ВСУ сбежал из села Гуево под Курском. В населенном пункте остались только стрелковые подразделения.

Вот это да!
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