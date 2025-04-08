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10:36, 8 апреля 2025Бывший СССР

Залужный подтвердил местоположение штаба операций Украины и Запада против России

Экс-главком ВСУ Залужный подтвердил местоположение штаба операций против России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил местоположение штаба операций Украины и стран Запада против России в германском Висбадене. Его слова передает «Страна.ua».

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — написал экс-главком.

По его словам, площадка стала отличным для украинской армии механизмом взаимодействия с партнерами Киева относительно военных операций и потребностей для них.

Ранее журналисты The New York Times (NYT) сообщили, что американские военные передавали ВСУ разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS на базе в германском Висбадене.

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