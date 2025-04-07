Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

Разбор остатков гостиницы наемников ВСУ в Кривом Роге сняли на видео

На видео попали остатки гостиницы в Кривом Роге, в которой, по некоторым утверждениям, находились иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры разбора завалов публикует Telegram-каналом Military Theme.

Как пишет канал, под руинами остались «десятки иностранных наемников», среди них высокопоставленные западные офицеры. На видео показаны последствия разрушений после удара «Искандером» — остатки здания, работа техники и сотрудников спасательных служб.

Минобороны рассказало об ударе по ресторану с наемниками ВСУ

Как сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар. Между тем Telegram-канал «Военный обозреватель» уточил, что Вооруженные силы России ударили по объекту, где, предположительно, размещались иностранные наемники.

Позднее в Минобороны РФ раскрыли подробности удара по объекту, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Совещание проходило в одном из ресторанов города. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, указали в оборонном ведомстве.

Фото: РИА Новости

В ВСУ признали наличие в украинской армии наемников из Колумбии

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. По словам украинского военного, в 47-й отдельной механизированной бригаде была выделена штурмовая рота иностранных военнослужащих. В апреле ожидается прибытие еще 200 бойцов из Колумбии.

Авагян уточнил, что колумбийцы получают приблизительно от 245 до 388 тысяч рублей зарплаты и имеют право на 40-дневный отпуск. Практически все они молодые люди, есть только двое 40-летних мужчин.