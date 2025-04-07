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11:08, 7 апреля 2025Бывший СССР

Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

Остатки гостиницы наемников ВСУ в Кривом Роге после удара ВС РФ сняли на видео
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Остатки гостиницы в Кривом Роге, в которой, как утверждается, находились иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сняли на видео, опубликованное Telegram-каналом Military Theme.

На видео попали последствия разрушений после удара российских войск: остатки здания, работа техники и спасателей, а также пострадавшая соседняя многоэтажка.

Military Theme утверждает, что под руинами остались «десятки иностранных наемников», в том числе высокопоставленные европейские офицеры.

В Минобороны России сообщали, что 4 апреля ВС РФ ударили по объекту, в котором совещались командиры соединений ВСУ и западные инструкторы. Как заявили в ведомстве, ВСУ потеряли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак подтверждал, что по Кривому Рогу был нанесен ракетный удар. По его словам, повреждения получили несколько многоэтажек, автомобилей и объектов социальной инфраструктуры.

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