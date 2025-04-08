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12:13, 8 апреля 2025Мир

Премьера Чехии взломали хакеры и распространили фейки о России

České noviny: Премьера Чехии Фиалу взломали, опубликовав фейки о России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Страницу премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X взломали хакеры, опубликовав фейки о якобы столкновении с войсками России. Об этом пишет газета České noviny.

«Несмотря на все меры безопасности, сегодня утром профиль премьер-министра в сети X подвергся атаке», — приводит издание слова пресс-секретаря правительства Люси Михут Ешатковой.

В частности, в опубликованных постах была приведена ненастоящая статья, согласно которой Российская армия якобы вступила в бой с чешскими подразделениями вблизи Калининградской области. Кроме того, были опубликованы фейковые материалы о введении ответных пошлин на меры президента США Дональда Трампа. Они были удалены в скором времени после взлома.

Ранее стало известно, что социальные сети посольства Сирии в России были взломаны. Отмечается, что официальной информации от министерства иностранных дел Сирии или посольства страны в Москве не поступало.

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