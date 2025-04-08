Премьера Чехии взломали хакеры и распространили фейки о России

České noviny: Премьера Чехии Фиалу взломали, опубликовав фейки о России

Страницу премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X взломали хакеры, опубликовав фейки о якобы столкновении с войсками России. Об этом пишет газета České noviny.

«Несмотря на все меры безопасности, сегодня утром профиль премьер-министра в сети X подвергся атаке», — приводит издание слова пресс-секретаря правительства Люси Михут Ешатковой.

В частности, в опубликованных постах была приведена ненастоящая статья, согласно которой Российская армия якобы вступила в бой с чешскими подразделениями вблизи Калининградской области. Кроме того, были опубликованы фейковые материалы о введении ответных пошлин на меры президента США Дональда Трампа. Они были удалены в скором времени после взлома.

Ранее стало известно, что социальные сети посольства Сирии в России были взломаны. Отмечается, что официальной информации от министерства иностранных дел Сирии или посольства страны в Москве не поступало.