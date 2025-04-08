Посольство одной страны в России подверглось взлому

ТАСС: Социальные сети посольства Сирии в России были взломаны

Социальные сети посольства Сирии в России были взломаны. Об этом сообщает ТАСС.

«Telegram-канал посольства был взломан», — сообщило дипломатическое представительство Сирии.

Отмечается, что официальной информации от министерства иностранных дел Сирии или посольства страны в Москве не поступало.

Ранее появилась информация, что сотрудники МВД России задержали троих местных жителей, которые причастны к 300 киберпреступлениям. Они оказались создателями вирусной программы Mamont, которую распространяли через Telegram-каналы под видом приложений и видеофайлов.

