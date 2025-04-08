Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:22, 8 апреля 2025Мир

Посольство одной страны в России подверглось взлому

ТАСС: Социальные сети посольства Сирии в России были взломаны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Социальные сети посольства Сирии в России были взломаны. Об этом сообщает ТАСС.

«Telegram-канал посольства был взломан», — сообщило дипломатическое представительство Сирии.

Отмечается, что официальной информации от министерства иностранных дел Сирии или посольства страны в Москве не поступало.

Ранее появилась информация, что сотрудники МВД России задержали троих местных жителей, которые причастны к 300 киберпреступлениям. Они оказались создателями вирусной программы Mamont, которую распространяли через Telegram-каналы под видом приложений и видеофайлов.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

    В России выросло число дел за валютные нарушения

    Стало известно о миллионном убытке бизнеса Иды Галич

    У чиновника российского Минсельхоза изъяли элитную недвижимость и мотоцикл Harley-Davidson

    В Госдуме взялись за дело в отношении «начинающего абу-бандита» и задались одним вопросом

    Набиуллина рассказала о переживаниях Банка России из-за высокой инфляции

    Стало известно об обеспечивающем преимущество ВС России на поле боя оружии

    Россиянам перечислили причины повышенного риска тромбоза

    Опубликовано заключение о смерти Паши Техника

    «Этот человек не заслуживает восхищения». Украинский хоккеист надеялся, что Овечкину оторвет ноги и он не побьет рекорд Гретцки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше