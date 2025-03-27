Раскрыты подробности о задержанных хакерах

МВД: Задержанные хакеры оказались создателями вирусной программы Mamont

Задержанные сотрудниками полиции хакеры оказались создателями вирусной программы Mamont. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждены уголовные дела по статьям 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники МВД и профильных подразделений пресекли деятельность по созданию и распространению вредоносного программного обеспечения (ПО). Злоумышленники создали ПО под названием Mamont, которое распространяли через Telegram-каналы под видом приложений и видеофайлов. После открытия файла устройство заражалось вирусом и предоставляло преступникам возможность через услуги sms-банкинга переводить деньги со счетов потерпевших. Участники группы причастны к совершению более 300 киберпреступлений.

Сотрудники полиции задержали троих предполагаемых разработчиков программы. При обыске изъята компьютерная техника, сервер, различные носители информации, средства связи и другие предметы. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что МВД России задержало причастных к 300 киберпреступлениям хакеров.