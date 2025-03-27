МВД России задержало причастных к 300 киберпреступлениям хакеров

МВД России задержало хакеров за причастность к 300 киберпреступлениям

В Саратовской области сотрудники МВД России задержали троих местных жителей, которые причастны к 300 киберпреступлениям. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статьям 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, хакеры создали вредоносное программное обеспечение (ПО) под названием «Мамонт», которое рассылали через Telegram-каналы под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов. После заражения гаджета злоумышленники могли с помощью смс от банка переводить себе деньги с карт потерпевших.

Ранее сообщалось, что хакеры освоили способ добычи криптовалюты через взломанные умные дома пользователей.