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13:14, 24 марта 2025Наука и техника

Хакеры научились добывать криптовалюту через умные дома

ТАСС: Хакеры начали добывать криптовалюту через взломанные умные дома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники освоили способ добычи криптовалюты через взломанные умные дома пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве внутренних дел (МВД) объяснили, что хакеры взламывают гаджеты умного дома, настраивают на их основе ботнет-сеть, зараженную вредоносным программным обеспечением (ПО). С помощью этой сети они могут добывать криптовалюту или же устраивать DDoS-атак.

Также злоумышленники научились взламывать оборудование умного дома с целью слежки за их владельцами. Так, они могут взломать камеру видеонаблюдения, чтобы подготовиться к ограблению. Или же хакеры могут проверить дома ли хозяин через температурные датчики.

В МВД рекомендовали при выборе системы умного дома ориентироваться на компании — лидеров рынка. Кроме того, при установке устройств умного дома необходимо сделать пароль доступа сложным и уникальным и следить за обновлениями гаджетов.

Ранее директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский перечислил основные схемы по угону Telegram-аккаунтов. Согласно одному из них, жертву уводят на фишинговый сайт, где требуют ввести логин и пароль, а затем похищают аккаунт.

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