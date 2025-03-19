Названы четыре самые популярные схемы по угону Telegram-аккаунтов

IT-эксперт Бориславский: Telegram-аккаунты угоняют, завлекая подарками

Самыми ценными для мошенников являются учетные записи администраторов Telegram-каналов и сотрудников компаний на высоких должностях или обладающих доступом к чувствительным данным, так как в чатах стало хранится очень много персональных данных, конфиденциальных документов и секретов, предупредил директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский. В беседе с «Лентой.ру» он назвал четыре самые популярные схемы по угону аккаунтов в мессенджере.

«На первом месте — фишинговые сайты. Вы получаете сообщение якобы от поддержки Telegram или какого-то еще с названием похожим на реальное и официальное. Ссылка ведет на поддельный сайт, где вас просят ввести номер и код. В этот момент доступ к аккаунту уходит к мошенникам. Никогда не вводите коды на сторонних сайтах. Telegram использует только telegram.org», — рассказал IT-эксперт.

Также с аккаунтов мошенников присылают подарки, например, часто могут предложить премиум-версию Telegram, предостерег Бориславский. Он отметил, что иногда для достоверности используют фейковую галочку. Затем пользователя просят подтвердить «личность» и пройти по ссылке или переслать код проверки, а результате чего он теряет аккаунт.

Запомните, Telegram никогда не пишет первым, а для Premium-версии есть отдельный официальный бот, только через него можно купить подписку, если вам ее не подарили Даниил Бориславский IT-эксперт

Кроме того, чтобы угонять аккаунты, злоумышленники предлагают пользователям скачать фальшивые Telegram с «новыми возможностями», которые на деле просто крадут данные или учетные записи. Чтобы не попасться на эту удочку, скачивать Telegram стоит только с официальных площадок, подчеркнул эксперт.

«На четвертом месте — действия ближайшего круга. Иногда доступ к аккаунту получает не случайный хакер, а человек из вашего окружения: коллега, администратор рабочего устройства, IT-специалист компании или даже оператор связи. По сути, он становится инсайдером в компании. Чтобы защититься, используйте пароль на вход в мессенджер, проверяйте список активных устройств, скрывайте номер в настройках приватности», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Если аккаунт уже украли, необходимо срочно выйти со всех устройств через настройки, изменить пароль и проверить, не добавили ли мошенники ботов, заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать российских студентов от имени Минобрнауки. Они связываются со студентами и предлагают им актуализировать данные на сайте университета, чтобы получить стипендию, а в процессе выманивают пароль от учетной записи на «Госуслугах».

