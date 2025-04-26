Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:32, 26 апреля 2025Экономика

Наследство Зураба Церетели описали

Стало известно об оставленных в наследство Церетели квартире, машинах и бизнесе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Зураб Церетели

Зураб Церетели. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Скульптор Зураба Церетели оставил наследникам много имущества, которое предстоит поделить. Описание отдельных объектов собрал Telegram-канал Shot.

В том числе Церетели принадлежала квартира на Большой Якиманке, составленная из двух квартир площадью 148 и 82,5 квадратных метров. Стоимость жилья оценивают в 177 миллионов рублей.

Автопарк скульптора состоят из нескольких Mercedes не ниже S-класса, Lexus LX570, двух Rolls Royce — Wraith и Phantom. Также наследникам перейдут более пяти тысяч произведений в различных жанрах.

Церетели был связан и с большим числом объектов в Москве. Среди них галерея искусств на Пречистенке, музей-мастерская на Большой Грузинской улице, грузинское кафе «Март», помещение возле Киевского вокзала на Брянской улице, которое занимает Московский союз художников – 2. Также в подмосковном Переделкине находится дом-музей Церетели.

Наследниками скульптора являются родная дочь Елена, гражданская жена Татьяна Кочемасова, две приемные дочери, три внука и четыре правнука.

Зураб Церетели ушел из жизни 22 апреля в своей квартире в возрасте 91 года. Ночью у него остановилось сердце. Родственники рассказали, что Церетели не имел серьезных проблем со здоровьем, кроме возрастных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдвигаем серьезные предложения». Лавров прокомментировал переговоры по Украине и осудил Зеленского

    Снаряд ВСУ попал в дом лыжника Большунова под Брянском

    В Кремле раскрыли ситуацию вокруг возобновления авиарейсов России и США

    США проведут переговоры с 18 странами по вопросу пошлин

    Шевченко сделал заявление о допуске России

    Россиянам назвали лучшие способы инвестирования сбережений

    Московскому региону предрекли заморозки

    Раскрыт лучший гарнир к шашлыку

    На Украине произошел массовый сбой банковской системы

    Наследство Зураба Церетели описали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости