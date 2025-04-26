Наследство Зураба Церетели описали

Стало известно об оставленных в наследство Церетели квартире, машинах и бизнесе

Скульптор Зураба Церетели оставил наследникам много имущества, которое предстоит поделить. Описание отдельных объектов собрал Telegram-канал Shot.

В том числе Церетели принадлежала квартира на Большой Якиманке, составленная из двух квартир площадью 148 и 82,5 квадратных метров. Стоимость жилья оценивают в 177 миллионов рублей.

Автопарк скульптора состоят из нескольких Mercedes не ниже S-класса, Lexus LX570, двух Rolls Royce — Wraith и Phantom. Также наследникам перейдут более пяти тысяч произведений в различных жанрах.

Церетели был связан и с большим числом объектов в Москве. Среди них галерея искусств на Пречистенке, музей-мастерская на Большой Грузинской улице, грузинское кафе «Март», помещение возле Киевского вокзала на Брянской улице, которое занимает Московский союз художников – 2. Также в подмосковном Переделкине находится дом-музей Церетели.

Наследниками скульптора являются родная дочь Елена, гражданская жена Татьяна Кочемасова, две приемные дочери, три внука и четыре правнука.

Зураб Церетели ушел из жизни 22 апреля в своей квартире в возрасте 91 года. Ночью у него остановилось сердце. Родственники рассказали, что Церетели не имел серьезных проблем со здоровьем, кроме возрастных.