Названа причина смерти скульптора Церетели

Shot: Причиной смерти Церетели стала остановка сердца

Причиной смерти скульптора и и художника-монуметалиста Зураба Церетели стала остановка сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что скульптор ушел из жизни в своей квартире в окружении близких. Родственники сообщили, что Церетели не имел серьезных проблем со здоровьем, кроме «проблем, характерных для такого возраста».

Церетели ушел из жизни 22 апреля в 1:30 по мск. Ему был 91 год. О дате и месте проведении прощальной церемонии станет известно позднее.

Церетели стал автором более пяти тысяч произведений, в том числе скандального памятника Петру I, который в ноябре 2024 года вновь предложили перевезти из Москвы.