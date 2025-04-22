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08:58, 22 апреля 2025Культура

Названа причина смерти скульптора Церетели

Shot: Причиной смерти Церетели стала остановка сердца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Причиной смерти скульптора и и художника-монуметалиста Зураба Церетели стала остановка сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что скульптор ушел из жизни в своей квартире в окружении близких. Родственники сообщили, что Церетели не имел серьезных проблем со здоровьем, кроме «проблем, характерных для такого возраста».

Церетели ушел из жизни 22 апреля в 1:30 по мск. Ему был 91 год. О дате и месте проведении прощальной церемонии станет известно позднее.

Церетели стал автором более пяти тысяч произведений, в том числе скандального памятника Петру I, который в ноябре 2024 года вновь предложили перевезти из Москвы.

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