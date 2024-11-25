В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

Памятник Петру I работы Церетели предложили перевезти из Москвы в Петербург

Памятник Петру I работы Зураба Церетели вновь предложили перевезти из Москвы. К обсуждению этого вопроса вернулся лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат убежден, что скандальный монумент разумнее перенести в Северную столицу. Парламентарий предлагает установить скульптуру на берегу Финского залива или на одном из городских фортов. Кроме того, по словам Павлова, памятник может стать частью нового федерального курорта «Горская», строительство которого сейчас ведется под Санкт-Петербургом. «Такая композиция стала бы прекрасным приветствием для морских судов», — пояснил он.

Памятник Петру I был воздвигнут в 1997 году в честь 850-летия столицы. Он установлен в районе «Красного Октября» у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Композиция заслужила противоречивую репутацию. По мнению столичных жителей, скульптура не оправдана в рамках исторического контекста и выглядит громоздко на фоне города.

Ранее памятник первому российскому императору появился в Воронеже, моментально получив в народе прозвище «модная урна». Арт-объект под названием «Сапоги Петра» представляет собой высокие ботфорты и трость, как будто остановившиеся в движении. Одни воронежцы предлагают искать конечности императора по всему городу, а другие — боятся споткнуться о бронзовые сапоги в снегопад.