Группировка войск «Север» показала уничтожение «Адской молотилки» ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили носящее название «Адская молотилка» зенитное орудие С-60 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал связанный с группировкой Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видно обнаружение замаскированного комплекса С-60 оператором беспилотного летательного аппарата ВС России на волчанском направлении в Харьковской области. Далее БПЛА на оптоволокне залетает на закрытую огневую позицию ВСУ и наносит удар.

Зенитный комплекс С-60 был разработан на основе 57-миллиметровой автоматической зенитной пушки АЗП-57. После разработки самоходной зенитной установки ЗСУ-57-2 комплекс получил название «Адская молотилка» за свою скорострельность.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко обвинил ВСУ в применении тактики выжженной земли в Волчанске. По его словам, украинские военные в Волчанске «решили сравнять все с землей».