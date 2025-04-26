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10:10, 26 апреля 2025Бывший СССР

Уничтожение «Адской молотилки» ВСУ попало на видео

Группировка войск «Север» показала уничтожение «Адской молотилки» ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили носящее название «Адская молотилка» зенитное орудие С-60 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал связанный с группировкой Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видно обнаружение замаскированного комплекса С-60 оператором беспилотного летательного аппарата ВС России на волчанском направлении в Харьковской области. Далее БПЛА на оптоволокне залетает на закрытую огневую позицию ВСУ и наносит удар.

Зенитный комплекс С-60 был разработан на основе 57-миллиметровой автоматической зенитной пушки АЗП-57. После разработки самоходной зенитной установки ЗСУ-57-2 комплекс получил название «Адская молотилка» за свою скорострельность.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко обвинил ВСУ в применении тактики выжженной земли в Волчанске. По его словам, украинские военные в Волчанске «решили сравнять все с землей».

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