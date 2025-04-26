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03:46, 26 апреля 2025Бывший СССР

В РФ обвинили Киев в применении тактики выжженной земли в Волчанске

Марочко обвинил Киев в применении тактики выжженной земли в Волчанске
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику выжженной земли в Волчанске Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные в Волчанске «решили сравнять все с землей». Марочко рассказал, что ВСУ наносят удары из реактивной системы залпового огня, ведут удары из артиллерии и активно используют дроны. «И те крохи еще не разрушенных домостроений, гражданской инфраструктуры они полностью уничтожают», — подчеркнул эксперт.

В начале апреля Марочко заявил, что Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) увеличили зону контроля в населенном пункте Волчанске. «В ходе активных боевых действий наши войска выбили украинских боевиков с четырех многоквартирных домов в центральной части Волчанска. Бойцы РФ также взяли под контроль центральный парк города», — рассказывал он.

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