Марочко обвинил Киев в применении тактики выжженной земли в Волчанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику выжженной земли в Волчанске Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные в Волчанске «решили сравнять все с землей». Марочко рассказал, что ВСУ наносят удары из реактивной системы залпового огня, ведут удары из артиллерии и активно используют дроны. «И те крохи еще не разрушенных домостроений, гражданской инфраструктуры они полностью уничтожают», — подчеркнул эксперт.

В начале апреля Марочко заявил, что Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) увеличили зону контроля в населенном пункте Волчанске. «В ходе активных боевых действий наши войска выбили украинских боевиков с четырех многоквартирных домов в центральной части Волчанска. Бойцы РФ также взяли под контроль центральный парк города», — рассказывал он.