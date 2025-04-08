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08:19, 8 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об успехах армии России в Волчанске

Марочко: ВС России увеличили зону контроля в Волчанске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) увеличили зону контроля в населенном пункте Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска выбили украинских боевиков с четырех многоквартирных домов в центральной части Волчанска. Бойцы РФ также взяли под контроль центральный парк города», — рассказал Марочко.

По его словам, в данный момент идет зачистка территорий близ отдела полиции и участка по улице Гагарина.

В конце марта Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины пытаются стабилизировать фронт и отбросить Российскую армию от Волчанска Харьковской области.

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