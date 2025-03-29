Марочко заявил о попытках ВСУ отбросить российскую армию от Волчанска

Марочко: ВСУ пытаются стабилизировать фронт и отбросить армию РФ от Волчанска

Штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются стабилизировать фронт и отбросить российскую армию от Волчанска Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Волчанск. Украинские боевики пытаются отбросить наши силы и средства от данного населенного пункта. Фиксируется наращивание сил и средств в данном районе, в том числе за счет штурмовых подразделений», — отметил он.

Данные штурмовые подразделения «являются для украинской власти расходным материалом, это именно военнослужащие, мобилизованные из числа заключенных», добавил Марочко.

Днем ранее Андрей Марочко проинформировал, что ВС России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на купянском направлении в Харьковской области. Бойцы ВСУ вышли к скрытому наблюдательному пункту российских военнослужащих северо-восточнее села Голубовка. В составе группы было 12 украинских солдат, добавил эксперт.

До этого Марочко рассказал, что на харьковском направлении Вооруженные силы Украины усиливают позиции за счет мобилизованных заключенных.