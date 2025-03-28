Марочко: ВС России уничтожили украинскую ДРГ у Голубовки в Харьковской области

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли к скрытому наблюдательному пункту российских военнослужащих северо-восточнее села Голубовка. В составе группы было 12 украинских солдат.

«После непродолжительного боестолкновения противник, потеряв восемь военнослужащих, скрылся в лесополосе. По экипировке и характеру действий противника можно с полной уверенностью говорить, что данная ДРГ ВСУ была хорошо подготовлена, однако просчиталась с расположением наших войск», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что в настоящее время российские военные изучают документы и содержимое рюкзаков бойцов ДРГ. Вместе с тем выясняется замысел украинской группы.

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России у Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Украинское командование в попытке стабилизировать фронт начало перебрасывать на это направление живую силу и технику.