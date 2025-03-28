Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 28 марта 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ в Харьковской области

Марочко: ВС России уничтожили украинскую ДРГ у Голубовки в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли к скрытому наблюдательному пункту российских военнослужащих северо-восточнее села Голубовка. В составе группы было 12 украинских солдат.

«После непродолжительного боестолкновения противник, потеряв восемь военнослужащих, скрылся в лесополосе. По экипировке и характеру действий противника можно с полной уверенностью говорить, что данная ДРГ ВСУ была хорошо подготовлена, однако просчиталась с расположением наших войск», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке уточнил, что в настоящее время российские военные изучают документы и содержимое рюкзаков бойцов ДРГ. Вместе с тем выясняется замысел украинской группы.

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России у Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Украинское командование в попытке стабилизировать фронт начало перебрасывать на это направление живую силу и технику.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    Названо чудо Папы Римского

    Полиция начала расследование поджога офиса Народного фронта в российском городе

    Российские войска уничтожили позиции ВСУ в трубе пересохшего канала

    В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

    Раскрыт тип атаковавших Саратовскую область беспилотников ВСУ

    Описана хронология 10 дней боев с ВСУ на границе Белгородской области

    Врач пришла на телешоу и ощупала гениталии гостя программы

    В российском городе на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за защиты сына

    Иностранные спецслужбы уличили в попытках использования белорусов для терактов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше