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08:28, 27 марта 2025Бывший СССР

Российские военные продвинулись у Красного Лимана

Военный эксперт Марочко заявил о продвижении ВС РФ у Красного Лимана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, захватив позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), продвинулись у Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о продвижении Вооруженных сил (ВС) РФ у данного населенного пункта и подчеркнул, что в попытке стабилизировать фронт ВСУ перебрасывают военных и технику на это направление.

Кроме того, украинские военные усилили артудары с направления населенного пункта Ставки по участвующим в боях на данном участке фронта российским бойцам.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются западнее Белогоровки. Успехи ВС РФ заставили украинское командование перебросить под Белогоровку подразделения беспилотников.

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