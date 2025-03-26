В ЛНР рассказали о наступлении ВС России под Белогоровкой

Марочко: ВС России продвигаются западнее Белогоровки

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются западнее Белогоровки, несмотря на интенсивное использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников на направлении. О наступлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Невзирая на серьезное сопротивление украинских боевиков, наши подразделения продолжают планомерно освобождать территорию ЛНР в районе населенного пункта Белогоровка», — заявил экс-военный.

Он добавил, что успехи российских войск на направлении вынудили украинское командование перебросить под Белогоровку подразделения беспилотников, в результате чего активность дронов ВСУ в небе возросла в два раза.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге. По его информации, после взрывов в больницах города появились раненые иностранцы, говорящие на немецком языке.