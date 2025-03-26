Подполье рассказало об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге

Лебедев: ВС России ударили по цехам с боекомплектом и техникой ВСУ в Кривом Роге

Вооруженные силы (ВС) России ударили по цехам с боекомплектом и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Пишут, что в общей сложности за две атаки 15 прилетов. (...) На данный момент больницы Кривого Рога забиты полностью ранеными», — рассказал подпольщик. По его информации, после взрывов в больницах города появились раненые иностранцы, говорящие на немецком языке.

Лебедев сообщил о серии взрывов на промышленных объектах в городе после ударов ВС России с 23:15 мск 25 марта. В частности, подпольщик упомянул Горнотранспортный цех № 1 Центрального горно-обогатительного комбината, на территории которого располагалось 12 единиц гусеничной и 17 единиц колесной техники ВСУ.

Ранее штурмовики ВС России Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу подразделений ВСУ. По данным Минобороны России, самолеты выполняли пуски парами с малой высоты.