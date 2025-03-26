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06:01, 26 марта 2025Бывший СССР

Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

Минобороны: Су-25 нанесли ракетные удары по личному составу и бронетехнике ВСУ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские самолеты Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что цели были уничтожены. По данным министерства, самолеты выполняли пуски парами с малой высоты. После применения авиационных средств поражения они выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию соединений ВСУ на границе Курской области. В российском оборонном ведомстве добавили, что маневр был осуществлен в рамках парной операции штурмовиков.

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