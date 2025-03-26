Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ

Минобороны: Су-25 нанесли ракетные удары по личному составу и бронетехнике ВСУ

Российские самолеты Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что цели были уничтожены. По данным министерства, самолеты выполняли пуски парами с малой высоты. После применения авиационных средств поражения они выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию соединений ВСУ на границе Курской области. В российском оборонном ведомстве добавили, что маневр был осуществлен в рамках парной операции штурмовиков.