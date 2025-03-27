Марочко: На харьковском направлении ВСУ усиливают позиции за счет заключенных

На харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают позиции за счет мобилизованных заключенных. Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в регион прибыл дополнительный батальон, целиком состоящий из мобилизованных украинских заключенных. Он добавил, что часть украинских военных направлена в район Липцов и составляет приблизительно 200 человек, другая переброшена под Волчанск (около 100 человек). Марочко также сообщил, что бывшие заключенные проходили боевое слаживание на одном из полигонов во Львовской области.

Ранее Вооруженным силам России удалось расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Также российские подразделения продолжают атаковать в районе Двуречной и Каменки.

До этого Марочко сообщил, что российские войска подвинулись вперед в Донецкой народной республике ДНР возле Ивановки и Ямполовки. Он добавил, что на текущий момент российские войска закрепляются на новых позициях.