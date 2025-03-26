Марочко: Российские военные продвинулись вперед в ДНР

Российские войска подвинулись вперед в Донецкой народной неспублике (ДНР) возле Ивановки и Ямполовки. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи», — подчеркнул он.

Марочко также добавил, что на текущий момент российские войска закрепляются на новых позициях.

Ранее военный эксперт рассказал, что в результате успешных боевых действий военные РФ продвинулись у Фиголевки, Тополи и Кондрашовки. Так, в районе Кондрашовки российские бойцы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины и продвинулись на полкилометра.

При этом накануне Марочко сообщил, что Киев после перегруппировки ВСУ под Липцпами и Волчанском Харьковской области наращивает группировку на данном участке фронта. Так, наблюдается незначительное увеличение численности личного состава и техники ВСУ, однако оно продолжает расти.