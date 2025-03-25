Марочко: Киев наращивает группировку ВСУ под Волчанском

Киев после перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Липцпами и Волчанском Харьковской области наращивает группировку на данном участке фронта. На это обратил внимание военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«На линию боевого соприкосновения подошли не только свежие силы после ротационных мероприятий, но и новые подразделения», — указал он со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, наблюдается незначительное увеличение численности личного состава и техники ВСУ, однако оно продолжает расти.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал об ударе в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по спецназу ВСУ. Как указал подпольщик, одно попадание зафиксировано рядом с аэродромом.