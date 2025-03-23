В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

Лебедев: Удар нанесен в районе аэродрома в Борисполе по спецназу ВСУ

Удар нанесен в районе аэродрома в Борисполе Киевской области по спецназу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Как рассказал подпольщик, одно попадание зафиксировано рядом с аэродромом: «Накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа». Он добавил, что штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область, в Волчанск, где снова начались уличные бои.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ пытался спрятаться от спецназа «Анвар» под собственным квадроциклом. «Боевик ВСУ наступал на Белгород, но от ужаса перед спецназом “Анвар” решил спрятаться под свой квадроцикл», — сообщили военкоры.

До этого российские войска поразили место скопления личного состава ВСУ, ролик был опубликован в сети. На кадрах видно, как беспилотник наблюдает за едущей по трассе машиной. После этого он обнаруживает строение, в котором находился личный состав украинской армии. Здание было уничтожено артиллерийским снарядом.