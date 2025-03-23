Боец ВСУ спрятался от российского спецназа под квадроциклом

«РВ»: Боец ВСУ спрятался от спецназа «Анвар» под квадроциклом

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался спрятаться от спецназа «Анвар» под собственным квадроциклом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Боевик ВСУ наступал на Белгород, но от ужаса перед спецназом “Анвар” решил спрятаться под свой квадроцикл. Это была последняя плохая идея украинского нациста», — сообщили военкоры.

Они отметили, что в ходе отражения попытки атаки на Белгородскую область бойцы «Анвара» ликвидировали пехоту и военную технику ВСУ.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ в Курской области находятся в крайне тяжелом положении. Противник, по словам военного эксперта, пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область.