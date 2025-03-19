Появились кадры уничтожения точки с личным составом ВСУ

Российский дрон отследил и показал уничтожение точки с личным составом ВСУ

Российские войска поразили место скопления личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры, снятые беспилотником, опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

На видео видно, как беспилотник наблюдает за едущей по трассе машиной. После этого он обнаруживает строение, в котором находился личный состав ВСУ. Здание было уничтожено артиллерийским снарядом.

Ранее появились кадры попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область. Сообщается, что отряд специального назначения «Анвар» несколькими расчетами поразил украинскую технику на Краснояружском направлении Белгородского приграничья.