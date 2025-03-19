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19:12, 19 марта 2025Бывший СССР

Появились кадры попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область и были сняты дроном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в Белгородскую область. Кадры с беспилотника, снявшего это, опубликовал Telegram-канал «Медведь».

Российский беспилотник снял военную технику ВСУ. Сообщается, что отряд специального назначения «Анвар» несколькими расчетами поразил украинскую технику на Краснояружском направлении Белгородского приграничья. Автор канала добавил, что в населенном пункте Угроеды была поражена американская гаубица M777 с помощью ударного дрона «Ланцет».

Ранее российские десантники в Курской области уничтожили «бронесарай» ВСУ. На видео видно, как беспилотник-камикадзе атакует неопознанную гусеничную боевую машину.

По данным Минобороны, ВСУ накануне пытались вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области, чтобы создать негативный фон перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако противнику не удалось пересечь госграницу Российской Федерации, заверили в ведомстве.

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