Военкоры показали уничтожение «бронесарая» ВСУ под Курском

RusVesna: В Курской области десантники уничтожили бронесарай ВСУ

Российские десантники в Курской области уничтожили «бронесарай» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео видно, как беспилотник-камикадзе атакует неопознанную гусеничную боевую машину. На нее в качестве дополнительной защины со всех сторон были установлены бревна, однако оператор нашел уязвимое место и направил дрон в ту точку.

Ранее в сети появились кадры движения максимально защищенной российской бронемашины. На, предположительно, гусеничном тягаче МТ-ЛБ прикреплены дополнительные листы металла, а спереди и сзади установлены противодроновые ловушки. Кроме того, машина оснащена противоминным тралом. Пояснялось, что «изделие сумрачного гения мангалостроения» участвовало в боях и выдержало попадание противотанковой ракеты и нескольких беспилотников-камикадзе.