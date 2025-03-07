В зоне СВО обнаружили «изделие сумрачного гения мангалостроения»

В зоне СВО заметили максимально защищенную бронемашину

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили максимально защищенную бронемашину. Кадры опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На видео видно, как, предположительно, на гусеничном тягаче МТ-ЛБ прикреплены дополнительные листы металла, а спереди и сзади установлены противодроновые ловушки. Кроме того, машина оснащена противоминным тралом. Поясняется, что «изделие сумрачного гения мангалостроения» участвовало в боях и выдержало попадание противотанковой ракеты и нескольких беспилотников-камикадзе.

Ранее сообщалось, что российские бойцы на СВО оснастили МТ-ЛБ резиновой защитой. Машина получила стальной каркас, который прикрывает крышу, борта и корму. На металлической конструкции можно заметить резиновые экраны и решетки с цепями. Пространство между крышей МТ-ЛБ и крышей «мангала» используют как дополнительное десантное отделение.