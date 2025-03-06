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13:29, 6 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили МТ-ЛБ с «резиновой» защитой

В зоне СВО заметили МТ-ЛБ с резиновым царь-мангалом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили гусеничный тягач МТ-ЛБ сплошной конструкцией с резиновыми экранами для защиты от беспилотников. Фотографии машины с необычным «царь-мангалом» опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Машина получила стальной каркас, который прикрывает крышу, борта и корму. На металлической конструкции можно заметить резиновые экраны и решетки с цепями. Пространство между крышей МТ-ЛБ и крышей «мангала» используют как дополнительное десантное отделение.

МТ-ЛБ приняли на вооружение в 1964 году. Плавающая машина весом 9,7 тонны получила двигатель мощностью 240 лошадиных сил. Стальная броня МТ-ЛБ защищает экипаж и десант от пуль.

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В январе механик-водитель МТ-ЛБ с позывным Чиж рассказал, что МТ-ЛБ эффективно работает при любых погодных условиях. По его словам, машина отличается хорошей маневренностью и проходимостью.

В декабре 2024 года «Известия» показали работу комплекса «Стрела-10» на шасси МТ-ЛБ. Машина получила подвижный «мангал», который защищает машину в походном положении.

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