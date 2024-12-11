Зенитчики рассказали о подвижном «мангале» «Стрелы»

«Известия»: российские зенитчики оснастили ЗРК «Стрела-10» подвижным «мангалом»

Российские бойцы оснастили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» подвижной конструкцией, которая защищает машину от дронов-камикадзе. Об этом рассказал корреспондент «Известий».

Машина получила двустворчатый антидроновый навес, который прикрывает верхнюю полусферу «Стрелы» в походном положении. В боевом положении решетчатый «мангал» откидывают, чтобы он не ограничивал подвижность установки с четырьмя зенитными ракетами.

Командир ЗРК с позывным Амур отметил, что раньше для борьбы с дронами хватало систем радиоэлектронной борьбы, а сегодня для защиты от беспилотников используют все средства, включая маскировку и применение стрелкового оружия.

Базовую версию «Стрелы» приняли на вооружение в 1976 году. Машина на шасси гусеничного транспортера МТ-ЛБ несет четыре ракеты на пусковой установке. Изначально комплекс разработали для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами, но в современных условиях «Стрелы» используют для борьбы с дронами.

В июле командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов сообщил, что ЗРК «Стрела-10» доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции.