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15:43, 5 июля 2024Наука и техника

В России оценили эффективность самоходных «Стрел»

Командующий войсками ПВО-ПРО: комплексы «Стрела-10» доказали свою эффективность

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самоходные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов, пишет ТАСС.

«Свою эффективность доказали и зенитные ракетные комплексы ближнего действия (переносные ЗРК, "Стрела-10"), которые, находясь в передовых эшелонах наших войск, ежедневно уничтожают десятки разведывательно-ударных БПЛА противника, а также штурмовую и армейскую авиацию ВСУ, действующую на малых и предельно малых высотах», — сказал он.

Базовую версию ЗРК «Стрела-10» приняли на вооружение в 1976 году. Машина на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ несет четыре управляемые ракеты. Для этих комплексов разработали современные ракеты 9М333 с новой головкой самонаведения, автопилотом и боевой частью весом пять килограммов.

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