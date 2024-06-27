Общевойсковая академия ВС России запатентовала устройство РЭБ для ЗРК

Общевойсковая академия Вооруженных сил (ВС) России запатентовала устройство радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенное для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), угрожающих зенитному ракетному комплексу (ЗРК). Об этом со ссылкой на реферат к изобретению сообщает ТАСС.

«Использование данного устройства обеспечит повышение эффективности противодействия малоразмерным БПЛА зенитными ракетными комплексами ближнего действия и позволит создать целенаправленную систему противодействия», — говорится в документе.

Соответствующее оборудование монтируется на пусковую установку боевой машины и позволяет определять и подавлять БПЛА. Оно может использоваться, в частности, в составе ЗРК «Стрела-10».

В апреле командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» задействовали для прикрытия объектов на территории России от атак дронов.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили, что перспективные российские ЗРК получат подавляющие оптику беспилотников противника лазеры и системы РЭБ.