В зоне СВО рассказали о преимуществах «мотолыги»

«Известия»: Платформа МТ-ЛБ безотказно работает при любых погодных условиях

Гусеничная платформа МТ-ЛБ, известная как «мотолыга», практически безотказно работает при любых погодных условиях. Об этом преимуществе техники газете «Известия» рассказали в зоне специальной военной операции (СВО).

«Главное вовремя менять расходники, а остальное все дело опыта. Мелкие поломки случаются, но устраняем их оперативно. Проходимая, маневренная, скорость достаточная, примерно 60–65 километров в час», — сказал механик-водитель с позывным Чиж.

По его словам, в боевой машине имеется отопитель, который бойцы стараются не использовать без лишней надобности.

В декабре 2024 года издание рассказало, как российские бойцы оснастили ЗРК «Стрела-10», смонтированный на платформе МТ-ЛБ, подвижной конструкцией, которая защищает машину от дронов-камикадзе.

В октябре прошлого года в Минобороны России сообщили, что расчеты спаренных зенитных установок ЗУ-23 на тягачах МТ-ЛБ группировки войск «Днепр» уничтожили более 300 дронов противника в Запорожской области.