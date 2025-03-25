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08:33, 25 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на харьковском направлении

Марочко: ВС России продвинулись у Фиголевки и Кондрашовки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Фиголевки, Тополи и Кондрашовки. О наступлении Вооруженных сил России на харьковском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Нашим войскам удалось оттеснить украинских боевиков в районе населенного пункта Тополи и немного продвинуться в северо-западном направлении», — говорится в публикации.

Отмечается, что в районе Кондрашовки российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись на полкилометра.

Ранее Марочко рассказал о наращивании группировки ВСУ на харьковском направлении. По его словам, под Липцами и Волчанском наблюдается увеличение численности личного состава и украинской техники.

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