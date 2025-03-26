ВС России стали расширять плацдарм в Харьковской области

ВС России удалось расширить плацдарм на берегу реки Оскол в Харьковской области

Вооруженным силам России удалось расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что российская армия расширила плацдарм в районе населенного пункта Каменка, там идут бои. По его словам, также российские подразделения продолжают атаковать в районе Двуречной. Канал также сообщил, что беспилотники ВС России и артиллерия активно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе Харьковской области.

Ранее российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.

До этого украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что ВС России продвигаются в районе Разлива и Тарасовки в Донецкой народной республике.