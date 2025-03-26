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09:54, 26 марта 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по скоплению техники ВСУ в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также по расположению украинских солдат под Сумами. Об этом рассказал в Telegram координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«[Удар] в Богудуховский район в 02.45, били по свежей технике, которую "незаметно" притащили бандеровцы», — заявил подпольщик.

Он отметил, что пораженное под Сумами расположение ВСУ находилось в лесу.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге. По его информации, после взрывов в больницах города появились раненые иностранцы, говорящие на немецком языке.

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