Московскому региону предрекли заморозки

Синоптик Шувалов спрогнозировал заморозки в Московской области

В Московскую область придут заморозки, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам синоптика, заморозки ожидаются в ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 апреля, и в ночь с воскресенья на понедельник, с 27 на 28 апреля. Минимальная температура в этот период опустится до минус 1-3 градусов, сообщил Шувалов. При этом днем в воскресенье, 27 апреля, будет около плюс 6-8 градусов.

«И это не в Москве, а, скорее, в Подмосковье и Новой Москве», — уточнил синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что апрель в столичном регионе закончится дождями с символическим мокрым снегом.

О грядущем похолодании говорил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А в первые майские праздники в городе установится теплая погода. Наступающее похолодание задержится в столице ненадолго, прогнозируют синоптики. Всего через пару дней волна холодов сменится теплым фронтом.

