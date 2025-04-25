Москвичам пообещали символический снег перед праздниками

Синоптик Тишковец: В Москве апрель закончится холодным аккордом

Апрель в столичном регионе закончится холодным аккордом, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам возможны заморозки, пишет РИА Новости.

Ощутимое похолодание придет уже в субботу, 26 апреля. Столбики термометров в Москве опустятся до 6-9 градусов. А из-за сильного ветра будет казаться, что на улице как минимум на три градуса холоднее. Обещают дожди с символическим мокрым снегом. В воскресенье, продолжил Тишковец, «дыхание Арктики станет более ощутимым»: прогнозируются ливни, снег, а ночами температура может опуститься ниже нуля.

О грядущем похолодании говорил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А в первые майские праздники в городе установится теплая погода. Наступающее похолодание задержится в столице ненадолго, прогнозируют синоптики. Всего через пару дней волна холодов сменится теплым фронтом.