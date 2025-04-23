Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Синоптик Ильин: 1 мая в Москве температура достигнет плюс 20 градусов

В первые майские праздники в Москве установится теплая погода. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Наступающее похолодание задержится в столице ненадолго, обращает внимание метеоролог. Всего через пару дней волна холодов сменится теплым фронтом. Уже во вторник, 29 апреля, по прогнозам Ильина, температура перевалит за отметку 10 градусов тепла. К Первомаю же столбики термометров в Москве достигнут плюс 15-20 градусов. Однако синоптик допускает, что потепление может сместиться на сутки.

Ранее Москве предрекли очередной температурный рекорд. Как полагает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в среду, 23 апреля, воздух в мегаполисе прогреется до 25-27 градусов тепла, таким образом на 12 градусов превысив климатическую норму. Подобных показателей столица не видела последние тридцать лет.