Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:29, 23 апреля 2025Экономика

В Москве спрогнозировали побитие температурного рекорда

Вильфанд анонсировал побитие температурного рекорда в Москве 23 апреля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В среду, 23 апреля, в Москве будет побит предыдущий температурный рекорд, установленный еще 30 лет назад, в 1995 году. С таким прогнозом выступил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Прогнозируется температура 25-27 градусов тепла. И такие значения на 12 градусов выше климатической нормы», — пояснил Вильфанд, отметив, что в установлении нового рекорда нет никаких сомнений.

Предыдущий температурный рекорд для 23 апреля составлял 24,3 градуса выше нуля.

Ранее Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим и уникальным из-за погоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    В Госдуме высказались о мирном плане Трампа

    Стало известно о решении допустить сборную России по хоккею на Олимпиаду

    В тюрьме впервые открыли комнату секса

    В Москве спрогнозировали побитие температурного рекорда

    Под Покровском ликвидировали снимавшуюся в пропагандистских роликах военнослужащую ВСУ

    В российском регионе начали эвакуацию из зон возможного поражения при детонации

    «Калашников» нарастит выпуск высокоточного «Китолова»

    В Германии допустили выдворение посла России с мероприятий к 80-летию Победы

    В Италии заявили о планах Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости