В Москве спрогнозировали побитие температурного рекорда

Вильфанд анонсировал побитие температурного рекорда в Москве 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Москве будет побит предыдущий температурный рекорд, установленный еще 30 лет назад, в 1995 году. С таким прогнозом выступил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Прогнозируется температура 25-27 градусов тепла. И такие значения на 12 градусов выше климатической нормы», — пояснил Вильфанд, отметив, что в установлении нового рекорда нет никаких сомнений.

Предыдущий температурный рекорд для 23 апреля составлял 24,3 градуса выше нуля.

Ранее Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим и уникальным из-за погоды.