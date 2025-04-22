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07:41, 22 апреля 2025Экономика

Апрель в Центральной России назвали сумасшедшим

Синоптик Вильфанд: Апрель в Центральной России стал сумасшедшим из-за погоды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Апрель в Центральной России оказался сумасшедшим и уникальным из-за погоды. Таким второй месяц весны назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

Температуры воздуха бросаются из крайности в крайность — от аномально холодных до аномально теплых. Рекордная жара, по словам синоптика, продержится до среды, 23 апреля.

«Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», — отметил Вильфанд. Метеоролог напомнил, что месяц начался с характерной для начала и середины мая погоды. Затем случилось похолодание, и температуры откатились до нормы первой половины марта, а после — резко достигли июньских и июльских показателей.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о резкой перемене погоды в четверг, 24 апреля. В ночные часы температура воздуха будет плюс 3-8 градусов, а днем — 8-13 градусов — это соответствует климатической норме для апреля.

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