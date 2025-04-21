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15:56, 21 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о резкой перемене погоды

Синоптик Позднякова: Погода в Москве резко переменится 24 апреля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В четверг, 24 апреля, жара в Москве сменится температурами, близкими к климатической норме. О резкой перемене погоды предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет NEWS.ru.

Синоптик рассказала, что в ночные часы температура воздуха будет плюс 3-8 градусов, а днем — 8-13 градусов — это соответствует климатической норме для апреля. При этом возможны интенсивные дожди.

«И не исключено, что в субботу она будет чуть ниже климатической нормы. То есть вот такие резкие перепады температурного режима. Они, конечно, крайне неблагоприятны для пожилых и метеочувствительных людей», — заключила Позднякова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о возвращении снега в конце недели.

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