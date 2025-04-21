Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:01, 21 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о возвращении снега

Синоптик Тишковец: В конце недели в Москве может пойти мокрый снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

К концу недели в Москве и Подмосковье начнутся заморозки и пройдут аномальные осадки. О возвращении ливней и мокрого снега предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РБК.

По словам синоптика, сейчас в столице и области погода соответствует июльской норме — воздух прогрелся до плюс 23-26 и плюс 22-27 градусов соответственно. Однако со вторника, 22 апреля, на фоне атлантического циклона начнется похолодание.

В пятницу, 25 апреля, днем столбики термометров покажут всего плюс 11-16 градусов. «В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5–10, вечером похолодает до 0–5», — добавил Тишковец.

Это приведет к аномальным ливням — может выпасть до 86 процентов месячной нормы осадков. В субботу возможны заряды мокрого снега, подчеркнул метеоролог. В воскресенье погода будет похожа на мартовскую — в регионе вероятны заморозки до минус 1 градуса. «Май примет прохладную эстафету», — заключил Тишковец.

Ранее стало известно, что Москва поставила новый рекорд тепла — воскресенье, 20 апреля, побило 30-летний температурный максимум. Столбики термометров в этот день показали плюс 24,4 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости