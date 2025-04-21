Москвичей предупредили о возвращении снега

Синоптик Тишковец: В конце недели в Москве может пойти мокрый снег

К концу недели в Москве и Подмосковье начнутся заморозки и пройдут аномальные осадки. О возвращении ливней и мокрого снега предупредил жителей столичного региона ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РБК.

По словам синоптика, сейчас в столице и области погода соответствует июльской норме — воздух прогрелся до плюс 23-26 и плюс 22-27 градусов соответственно. Однако со вторника, 22 апреля, на фоне атлантического циклона начнется похолодание.

В пятницу, 25 апреля, днем столбики термометров покажут всего плюс 11-16 градусов. «В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5–10, вечером похолодает до 0–5», — добавил Тишковец.

Это приведет к аномальным ливням — может выпасть до 86 процентов месячной нормы осадков. В субботу возможны заряды мокрого снега, подчеркнул метеоролог. В воскресенье погода будет похожа на мартовскую — в регионе вероятны заморозки до минус 1 градуса. «Май примет прохладную эстафету», — заключил Тишковец.

Ранее стало известно, что Москва поставила новый рекорд тепла — воскресенье, 20 апреля, побило 30-летний температурный максимум. Столбики термометров в этот день показали плюс 24,4 градуса.