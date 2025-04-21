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09:36, 21 апреля 2025Экономика

Москва поставила новый тепловой рекорд

Синоптик Леус: 20 апреля Москва побила 30-летний температурный рекорд
Виктория Клабукова

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В пасхальное воскресенье, 20 апреля, Москва поставила новый метеорекорд. Об этом специалист информационного агентства «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале.

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — заявил синоптик. Как отмечает Леус, в воскресенье к полудню столбики термометров добрались до отметки в плюс 24,4 градуса. Прежде настолько высокая температура 20 апреля наблюдалась лишь в 1995 году — 30 лет назад, согласно столичной метеостатистике, воздух прогрелся до 24 градусов тепла.

Помимо Москвы, тепловые рекорды поставили и другие города Центральной России. Как добавляет метеоролог, температурный максимум в конце прошлой недели фиксировался в Коломне, Калуге, Можайске, Туле и Рязани.

В ближайшие дни на Москву обрушатся грозовые дожди. Не по-весеннему теплая погода изменится после 21 апреля, на смену ей придут осадки и похолодание. Воздух остынет до 12-17 градусов, в области выпадет мокрый снег.

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