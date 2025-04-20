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10:53, 20 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали скорые грозовые дожди

Синоптик Тишковец пообещал москвичам грозовые дожди с 22 апреля
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Погода начнет меняться со вторника, 22 апреля, так что довольно скоро возможны грозовые дожди в Москве. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram.

По его словам, в воскресенье и понедельник, 20 и 21 апреля, сохранится рекордное летнее тепло. При этом во второй половине предстоящей недели ожидаются дожди и похолодание.

После Пасхи начнется облачность в Москве, но сначала без осадков. В понедельник днем столбик термометра покажет 23-26 градусов, ночью — плюс 10-13 градусов. Тишковец указал, что на фоне этого под ударом еще один рекорд 30-летней давности.

Уже со вторника, 22 апреля, должны начаться первые грозовые дожди и в целом погода станет прохладнее. По словам синоптика, в столице «посвежеет» — днем столбик термометра покажет до 12-17 градусов, а ночью ожидается от 1 до 6 градусов. В Подмосковье местами может быть ноль «с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега».

В заключение Тишковец сообщил, что май в Москве начнется со значительного похолодания.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в скором времени очаг аномального тепла переместится из Центральной России на юг Поволжья. Он также пояснил, что погода в центральной части страны вернется к апрельской норме в середине недели, но до 22 апреля никаких изменений точно не ожидается.

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