Россиянам рассказали о продолжительности летнего тепла

Вильфанд: Аномально теплая погода продержится в Центральной России до 22 апреля

Аномально теплая для апреля погода продержится в Центральной России до вторника, 22 апреля, включительно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, суточные рекорды максимальной температуры в последние несколько дней были побиты в Москве, Ярославле, Смоленске, Липецке и других городах Центрального федерального округа.

Отмечается, что 22 апреля будет небольшое понижение. «Но все равно очень высокие температуры — не на 7-10 градусов выше нормы, а на 5-6», — уточнил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что в среду, 23 апреля, начнется заметное понижение. В Санкт-Петербурге 20 апреля температура резко опустится сразу на десять градусов.

Ранее сообщалось, что ближе к Дню Победы в центральных регионах России прогнозируется умеренное и комфортное тепло.